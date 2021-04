Polizei: Kein Antrag von Schalke auf Personenschutz

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat nach den Fan-Attacken in der Nacht zum Mittwoch noch keinen offiziellen Antrag auf Polizeischutz gestellt. «Der Verein hat bisher nicht darum gebeten», erklärte ein Sprecher der Polizei in Gelsenkirchen: «Aber wir erstellen so oder so eine Gefährdungsanalyse. Und je nachdem, zu welchem Ergebnis wir kommen, würden wir auch selbstständig tätig werden.» Sportvorstand Peter Knäbel sagte: «Wir werden unter erhöhter Aufmerksamkeit trainieren.»

Von dpa