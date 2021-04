Inklusions-Bündnis warnt: Zugangsbeschränkungen an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Bündnis für inklusive Bildung in NRW wirft Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) vor, den Zugang von Kindern mit Behinderung an die Grundschulen erheblich einzuschränken. Ein vom Schulministerium im Februar herausgegebener Erlass müsse zurückgezogen werden, forderten Verbände am Freitag. Der Erlass führe zu weiteren Schulwegen für Kinder mit Behinderung und schlechterer Unterrichtsqualität.