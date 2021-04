Zusammenstoß mehrerer Autos auf A2: Zwei Menschen verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Autobahn 2 bei Gütersloh sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 34-Jähriger hatte am Freitagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in eine Böschung gefahren. Das Fahrzeug überschlug sich und der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Anschließend rutschte der Wagen auf dem Dach liegend auf die Fahrbahn zurück. Dies führte dazu, dass ein 80-Jähriger mit seinem Wagen so stark bremsen musste, dass ihm ein folgendes Fahrzeug ins Heck krachte. Der 34-Jährige sowie der 80 Jahre alte Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A2 wurde zeitweise in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Von dpa