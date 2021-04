Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Borgholzhausen

Borgholzhausen (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 36-Jähriger war nach Polizeiangaben bei einem Überholmanöver mit seinem Auto gegen das Heck eines abbiegenden Wagens gefahren. Durch den Aufprall wurde das abbiegende Fahrzeug einer 37 Jahre alten Frau gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Ein siebenjähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer sowie die Autofahrerin verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.