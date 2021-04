Untersuchung bei Kölns Horn: «Keine strukturelle Verletzung»

Köln (dpa) - Verteidiger Jannes Horn vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich im Spiel gegen Augsburg nicht schwer verletzt. «Nach einer MRT-Untersuchung bei Jannes Horn am Samstagmorgen steht fest, dass es sich nicht um eine strukturelle Verletzung handelt», teilte der Club mit. Horn war beim 3:2 gegen den FC Augsburg am Freitagabend in der zweiten Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt worden. Horn könne nach der Verletzung am Hüftbeuger wohl Mitte der kommenden Woche wieder trainieren, hieß es.

