Lindner: Corona-«Impf-Booster» für den Herbst jetzt besorgen

Köln (dpa/lnw) - FDP-Chef Christian Lindner hat an Bund und Länder appelliert, sich jetzt schon um die im Herbst anstehenden Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus zu kümmern. «Wir müssen vor die Welle kommen», mahnte er am Samstag bei einem digitalen Parteitag der NRW-FDP in Köln. Dazu gehöre, sich rechtzeitig um «Impf-Booster» zu kümmern und nicht in die nächste Knappheit hineinzulaufen.

Von dpa