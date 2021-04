Wetter in NRW: Tage werden wärmer, Nächte bleiben frostig

Essen (dpa/lnw) - Zum Wochenbeginn können sich die Menschen in NRW weiter über freundliches Frühlingswetter mit ansteigenden Temperaturen einstellen. Diese erreichen am Montag bis zu 17 Grad. Dazu bleibe es trocken und entlang der Rheinschiene überwiegend sonnig, sagte Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst am Samstag. Nur nachts werde es mit minus zwei Grad fast überall frostig bei weitgehend wolkenlosem Himmel. Empfindliche Pflanzen sollten demnach noch geschützt bleiben. In der Nacht zu Donnerstag erwarten die Meteorologen dann nach einer längeren Trockenphase wieder erste Regenschauer.

Von dpa