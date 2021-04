Mann will brennende Küche löschen: Haus wird evakuiert

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Beim Versuch, seine brennende Küche zu löschen, ist ein Mann in Sankt Augustin verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus wurde am Samstag nach Angaben der Feuerwehr evakuiert. Der Mann kam in ein Krankenhaus, weil er giftigen Rauch eingeatmet hatte, konnte aber später wieder in seine Wohnung zurückkehren. Mehrere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, darunter auch ein Mensch, der sich in Corona-Quarantäne befand.

Von dpa