RW Essen erhöht Druck auf Borussia Dortmund II

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen nimmt wieder den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga ins Visier und hofft auf weitere Patzer von Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund II. «Wir müssen unsere Aufgaben machen und können damit Druck aufbauen», sagte RWE-Coach Christian Neidhart. Durch den 4:1 (2:0)-Erfolg über den VfB Homberg rückten die Essener am Samstag in der West-Staffel auf dem zweiten Tabellenplatz bis auf sieben Punkte an die U23-Auswahl des Bundesligisten BVB heran. Mit einem Sieg im Nachholspiel am 2. Mai (14.00 Uhr) gegen den SV Lippstadt kann RWE den Rückstand auf vier Zähler verkürzen.

Von dpa