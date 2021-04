NRW startet mit viel Sonne und wenig Wolken in die Woche

Essen (dpa/lnw) - Die letzte Aprilwoche in Nordrhein-Westfalen startet freundlich mit viel Sonne und nur wenigen Wolken. Zwischen 13 Grad in Ostwestfalen und 16 Grad im Rheinland liegen die Temperaturen am Montag, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Die Sonne zeige sich auch wieder am Dienstag und am Mittwoch. Dann liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad, im Bergland etwas kühler. Es bleibe heiter, im Laufe des Mittwoch könnten zunehmend Quellwolken auftreten.

Von dpa