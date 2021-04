Nach Brand von Sattelzug: A2 nach Vollsperrung wieder frei

Vlotho (dpa/lnw) - Nach einem Brand eines mit E-Bikes beladenen Sattelzuges und einer anschließenden Vollsperrung auf der A2 ist die Autobahn wieder frei. Bereits gegen 18 Uhr war die A2 an der Anschlussstelle Vlotho-West in großen Teilen befahrbar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Bis kurz vor 23 Uhr blieben aber noch zwei Fahrspuren in Richtung Dortmund gesperrt. Dort war am Samstag der Sattelzug vollkommen abgebrannt.

Von dpa