Wocheninzidenz gesunken: Münster vorerst ohne «Notbremse»

Münster (dpa/lnw) - Aufgrund einer gesunkenen Zahl der in 7 Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner kommt Münster vorerst um Einschränkungen wegen der «Bundesnotbremse» herum. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Sonntag bei 98,6 - und damit wieder knapp unter der relevanten Schwelle von 100. Am Freitag (107) und Samstag (104) hatte die Stadt diese Marke noch übertroffen.

Von dpa