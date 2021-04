Wirbel nach Polizeieinsatz: Hinteregger verteidigt Fans

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger hat mit Aussagen zu Fanvorkommnissen am Rande des Bundesliga-Gastspiels des Tabellenvierten bei Bayer Leverkusen (1:3) für Wirbel gesorgt. In einem zunächst offiziell nicht veröffentlichten ZDF-Interview verteidigte der österreichische Fußball-Nationalspieler die Anhänger beider Teams, die am Samstagabend vor dem Stadion nur durch berittene Polizei gestoppt werden konnten.

Von dpa