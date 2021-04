Gladbach weiter im Europapokal-Rennen: Bielefeld mit Sorgen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat seine Chancen auf einen Europapokalplatz gewahrt. Das Team von Trainer Marco Rose kam am Sonntag gegen Arminia Bielefeld zu einem verdienten 5:0 (3:0). Für die Gäste aus Ostwestfalen war die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Schon nach 20 Minuten lagen die Gladbacher deutlich vorn. Breel Embolo (6./69.), Marcus Thuram (15.), Ramy Bensebaini (19.) per Handelfmeter und Alassane Plea (84.) trafen. Durch den Sieg verbesserte sich die Borussia auf den siebten Tabellenplatz. Die Bielefelder blieben auf dem 15. Rang.

Von dpa