«Für diesen Besucherzustrom war es nicht ausgelegt», erklärte ein Polizeisprecher. Wenn man so viele Menschen an einem Ort habe, könnten Corona-Regeln wie der Abstand nicht mehr eingehalten werden. «Es waren einfach zu viele für die Fläche.» Bei der Abreise nach der Schließung kam es darüber hinaus zu großen Verkehrsproblemen, so dass die Polizei helfen musste.

Das Tulpenfeld sei auf verschiedenen Kanälen beworben worden, erklärte der Polizeisprecher. «Zu unserem Verdruss wurde es heute leider sehr stark angenommen.»

