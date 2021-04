14-Jähriger auf Auto-Spritztour trotz Ausgangssperre

Bergheim (dpa/lnw) - Bei einer Auto-Spritztour trotz Ausgangssperre ist ein 14-Jähriger in Bergheim mit vier Freunden im Wagen der Polizei aufgefallen. Der Jugendliche sei am Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit über Gehwege und rote Ampeln geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Schließlich hätten Beamte den Wagen gestoppt. Wie sich herausstellte, hatte der 14-Jährige vermutlich Drogen genommen. Nun warte ein Strafverfahren wegen zahlreicher Verkehrsvergehen und ein Bußgeld wegen Corona-Verstoßes, hieß es. Den Autoschlüssel hatte einer der Jugendlichen seiner Mutter entwendet.

Von dpa