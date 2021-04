Willi Herren soll um 11.11 Uhr beerdigt werden

Auch der Tag der Beerdigung stehe noch nicht fest, sagte die Managerin. Bestattet werde solle Herren auf dem Kölner Melatenfriedhof. Dort ruhen unter anderem der Comedian Dirk Bach, Sexberaterin Erika Berger und Volksschauspieler Willy Millowitsch. Herren war am vergangenen Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben.

