Brand in Obdachlosen-Schlafstätte: Auslöser wohl eine Kerze

Kleve (dpa/lnw) - Das Feuer in einer Obdachlosen-Schlafstätte in Kleve, bei dem vergangenen Freitag ein Mensch gestorben ist, ist wahrscheinlich durch eine brennende Kerze ausgelöst worden. Das teilte die Polizei am Montag mit, nachdem ein Brandsachverständiger den Brandort in Augenschein genommen hatte. «Ein Fremdverschulden liegt nach aktuellem Ermittlungsstand daher nicht vor», hieß es.

Von dpa