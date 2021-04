Verletzter Riemann: Comeback zum Saisonende angepeilt

Darmstadt (dpa) - Der derzeit verletzte Stammkeeper Manuel Riemann will noch in dieser Zweitliga-Saison ins Tor von Aufstiegsfavorit VfL Bochum zurückkehren. «Mein persönliches Ziel ist, dass ich am letzten Spieltag nochmal spielen kann», sagte der Torhüter am Montag vor dem Abendspiel (20.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 dem TV-Sender Sky. Riemann kuriert derzeit einen Mittelhandbruch aus. Sein Ausfall schmerzt ihn sehr, wie der 32-Jährige mit einem Vergleich verdeutlichte. «Bei der Formel 1 fährt ja auch keiner das Auto bis kurz vor die Ziellinie und sagt dann: Fahr du drüber.»

Von dpa