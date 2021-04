Duisburg (dpa/lnw) - Ein sogenannter spiritueller Führer muss sich von heute an in Duisburg vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll Mitglieder eines von ihm gegründeten esoterischen Zentrums im niederrheinischen Wesel brutal misshandelt, eingesperrt und sexuell missbraucht haben. In der Anklage ist von Schlägen und Tritten die Rede, aber auch von folterähnlichen Handlungen mit einem Bunsenbrenner. Die mutmaßlichen Taten des 58 Jahre alten Niederländers sollen zwischen 2016 und 2020 unter dem Deckmantel von Lebensberatung und Therapien passiert sein. Er war im August 2020 nach mehreren Anzeigen festgenommen worden.

