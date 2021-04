Quadfahrer bei Unfall in Velbert schwer verletzt

Velbert (dpa/lnw) - Ein 35-Jähriger ist in Velbert über den Frontbereich seines Quads geflogen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Er sei am Montagabend über den Lenker geflogen und anschließend auf der Fahrbahn liegengeblieben. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das führerlose Quad rollte weiter geradeaus und prallte gegen eine Verkehrsinsel.

