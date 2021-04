Gastgewerbe: Deutlich niedrigerer Umsatz im Februar

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Gastgewerbe hat im Februar deutlich weniger Umsätze erwirtschaftet als im Vorjahresmonat. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung verzeichneten die Betriebe ein reales Umsatzminus von 66,1 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Besonders hoch war der Umsatzverlust dabei in der Beherbergung. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat war der Umsatz im Februar 2021 real 81,8 Prozent niedriger.

Von dpa