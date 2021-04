Tierischer Diebstahl: 32 Hühner und 23 Küken entwendet

Moers (dpa/lnw) - Tierisch dreister Diebstahl: 32 Hühner und 23 Küken haben Unbekannte von einem Kleingartengrundstück in Moers (Niederrhein) entwendet. Um an das Federvieh zu kommen, hätten die Diebe ein Schloss aus einer Tür gerissen, teilte die Polizei in Wesel am Dienstag mit. Da die Tiere beim Einfangen einigen Lärm verursacht haben dürften, hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen. Der Diebstahl der Hühner war am Montagnachmittag bemerkt worden.

Von dpa