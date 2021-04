Vorläufig Entwarnung bei Schalke: Fälle wohl falsch-positiv

Gelsenkirchen (dpa) - Nach zwei positiven Corona-Tests beim FC Schalke 04 hat der Fußball-Bundesligist vorläufig Entwarnung gegeben. Eine weitere Testung habe am Dienstag «ausschließlich negative Befunde» ergeben, teilte der Verein am Abend mit. Dies betreffe auch den Spieler und das Mitglied des Funktionsteams, die am Montag zunächst positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Von dpa