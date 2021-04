Vergewaltigung: Bundesgerichtshof hebt Teil-Urteil auf

Bochum/Karlsruhe (dpa/lnw) - Nach der Verurteilung eines 20-Jährigen Mannes aus Herne wegen einer brutalen Vergewaltigung muss das Landgericht Bochum nach der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof (BGH) den Fall in Teilen neu beurteilen. Das teilte der BGH am Mittwoch mit. Die Bundesrichter bemängelten dabei nicht die Strafhöhe der Jugendstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten. Vielmehr sei die mögliche anschließende Unterbringung in Sicherungsverwahrung vom Landgericht Bochum nur unzureichend begründet worden. Der Vollzug der Strafe, bei der neben der besonders schweren Vergewaltigung auch besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung berücksichtig wurde, kann demnach nicht in einer sozialtherapeutischen Einrichtung angeordnet werden (Az.: 4 StR 280/20, Beschluss vom 12.1.2021).

Von dpa