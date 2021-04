Schüsse auf Planetarium und Synagoge: Kamera filmt Tat

Bochum (dpa/lnw) - Nach Schüssen auf das Planetarium und die Synagoge in Bochum fahndet der Staatsschutz jetzt nach einem Mann, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Die Bilder aus der Nacht auf Montag (0.05 Uhr) zeigen nach Polizeiangaben einen Mann, der einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich führt. Damit soll der Unbekannte mit kunststoffummantelten Metallkugeln auf die Gebäude geschossen haben. An beiden Häusern seien unter anderem Scheiben beschädigt worden, hieß es in der Mitteilung am Dienstag. Mit den Geschossen werden üblicherweise Luft- oder Gasdruckwaffen gefüllt.

Von dpa