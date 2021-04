Irrfahrt unter Drogen und Alkohol: Fahrer schwer verunglückt

Paderborn (dpa/lnw) - Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer in Paderborn nach einer spektakulären Irrfahrt mit einem Sportwagen schwer verunglückt. Der 34-Jährige sei zunächst einem Mitarbeiter an einer Tankstelle aufgefallen, weil er dort am Freitagmorgen in einen Zaun gefahren war. Als herbeigerufene Beamten eintrafen, sei der Mann davongefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa