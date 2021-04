Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Rettungswagen eingeklemmt

Hagen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen im Einsatz ist eine Autofahrerin in Hagen schwer verletzt worden. Der Krankenwagen hatte am Dienstag mit Martinshorn und Blaulicht eine Kreuzung queren wollen und war frontal in die Seite eines Autos gekracht, wie die Polizei mitteilte. Die 26 Jahre alte Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen.

Von dpa