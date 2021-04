Mann mit Machete gemeldet: Polizei gibt Warnschuss ab

Bonn (dpa/lnw) - Einen aggressiven und mutmaßlich psychisch kranken Mann, der laut Zeugen mit einer Machete unterwegs gewesen sein soll, hat die Polizei in Bonn überwältigt. Passanten hatten am Dienstagabend die Beamten gerufen, nachdem sie ihren Aussagen nach eine männliche Person mit einer Machete in der Hand in der Nähe des Einkaufszentrums beobachtet hatten. Dabei sei er mehreren Personen bedrohlich nahe gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa