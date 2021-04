Abschied vom Tarifvertrag? Landtag erörtert Konsequenzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Landtag debattiert am heutigen Donnerstag in einer Aktuellen Stunde über sogenannte Tarifflucht in Nordrhein-Westfalen. Viele Wohnungskonzerne, Handels- oder Textilunternehmen verweigerten Tarifverträge, kündigten bestehende Verträge oder ließen sie nicht mehr für neu Eingestellte gelten, kritisiert die SPD-Opposition. Als Beispiele nannten die Sozialdemokraten in ihrem Antrag die Wohnungskonzerne Vonovia und LEG, die Unternehmen Thalia und Esprit sowie die neuen Eigentümer des verkauften Handelsunternehmens Real. Die Landesregierung müsse im Parlament Position zur «Tarifflucht» beziehen.

Von dpa