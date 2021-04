Zwei Radfahrer bei Unfall in Oelde verletzt

Oelde (dpa/lnw) - Zwei Fahrradfahrer sind in Oelde (Kreis Warendorf) so heftig zusammengestoßen, dass einer von ihnen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Der 32-Jährige und ein 75 Jahre alter Rennradfahrer waren aus noch ungeklärten Gründen frontal ineinander gekracht, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Während der Ältere der beiden mit leichten Verletzungen davonkam, wurde der Jüngere nach dem Unfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Von dpa