Hauptbahnhof muss nach Blindgänger-Fund geräumt werden

Bochum (dpa) - Wegen des Fundes einer Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss der Bochumer Hauptbahnhof am Donnerstagnachmittag geräumt werden. Züge auf der wichtigen Achse quer durch das Ruhrgebiet halten ab 14.30 Uhr nicht mehr dort oder werden umgeleitet bis der Blindgänger entschärft ist, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Etwa 5000 Menschen müssen rund um den Fundort in der Innenstadt ihre Wohnungen verlassen. Betroffen seien auch mehrere Altenheime. Die Feuerwehr hoffe auf eine reibungslose Evakuierung des Gebietes, damit eine Entschärfung am frühen Abend möglich werde.

Von dpa