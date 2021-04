Nowitzki zieht: Schwere EM-Gruppe für deutsche Basketballer

Berlin (dpa) - Dirk Nowitzki hat den deutschen Basketballern für die EM 2022 eine schwere Vorrundengruppe in Köln beschert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in der ersten Turnierphase auf Europameister Slowenien, die Medaillenkandidaten Frankreich und Litauen sowie Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab am Donnerstag in Berlin die Auslosung, bei der auch Nowitzki als EM-Botschafter Lose zog.

