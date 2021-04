«Teppich-Betrüger» stehlen Rentner mehrere Zehntausend Euro

Köln (dpa/lnw) - Unter dem Vorwand, ihm einen Teppich schenken zu wollen, haben Betrüger in Köln einen 88-Jährigen um mehrere Zehntausend Euro Bargeld gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten zwei Männer am Dienstag den Senior im Wohnzimmer abgelenkt, während ein Komplize das Schlafzimmer durchsuchte und die Ersparnisse stahl. Einer der Verdächtigen wird als älterer Mann mit fehlenden Zähnen beschrieben.

Von dpa