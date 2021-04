Ex-Trainer Stöger trifft sich mit Kölner Sportchef Heldt

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln intensiviert seine Bemühungen um eine Rückkehr von Ex-Trainer Peter Stöger. Laut «Bild» (Donnerstag) ist am Wochenende in Wien ein Treffen zwischen FC-Geschäftsführer Horst Heldt und Stöger geplant, der den vom Bundesliga-Abstieg bedrohten Club schon von 2013 bis 2017 trainierte. Derzeit betreut der 55-Jährige Austria Wien, hört dort aber zum Ende der Saison auf. Als Retter in der Not wurde Friedhelm Funkel angeheuert, der jedoch nach dieser Saison definitiv nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht.

Von dpa