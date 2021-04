Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in NRW weiter leicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in NRW weiter gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 166,8 - am Donnerstag waren noch 171,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet worden. Allerdings steckten sich binnen 24 Stunden 5645 Menschen neu an - etwas mehr als am Tag zuvor mit 5419 Fällen. Laut RKI starben 74 Menschen mit oder an Covid-19, nach 60 Todesfällen am Donnerstag.

Von dpa