Abstand bei Bruttoverdiensten in NRW 2020 verringert

Düsseldorf (dpa/lnw)- Der Unterschied bei den Bruttoverdiensten in NRW zwischen leitenden Angestellten und ungelernten Kräften ist im Jahr 2020 etwas kleiner geworden. Eine solche Entwicklung sei erstmals seit 2015 - dem Jahr der Mindestlohn-Einführung - zu verzeichnen, berichtete das Statistische Landesamt am Freitag zum Tag der Arbeit am 1. Mai.