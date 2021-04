Claims Conference begrüßt Rückgabe von Franz-Marc-Gemälde

Düsseldorf (dpa) - Die Claims Conference hat die Entscheidung des Düsseldorfer Stadtrats für die Rückgabe eines bedeutenden Gemäldes von Franz Marc an die Nachkommen des einstigen jüdischen Besitzers begrüßt. «Die spezifischen Gegebenheiten des Falles finden in dieser Entscheidung ebenso Berücksichtigung wie die moralische Komponente», erklärte Rüdiger Mahlo, Repräsentant der Claims Conference in Deutschland, am Freitag. Die 1951 gegründete Organisation setzt sich für die Durchsetzung von Ansprüchen von Holocaust-Überlebenden ein. Die Claims Conference unterstützt auch Maßnahmen zur Restitution von Kunst und Kulturgütern aus jüdischem Besitz.

Von dpa