allesdichtmachen: Hitzige Debatte über Meinungsfreiheit

Düsseldorf (dpa) - In einer hitzigen Debatte über die umstrittene Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen hat der nordrhein-westfälische Landtag am Freitag über Meinungsfreiheit gestritten. Der AfD-Abgeordnete Sven Tritschler sprach von einem «Meinungsmonopol» in Deutschland. Nach den ironisch-satirischen Video-Clips von 53 Schauspielern zu den Corona-Maßnahmen sei eine «gut geölte Empörungsmaschine» angeworfen worden. So habe den Schauspieler Jan Josef Liefers «bundesrepublikanischer Gesinnungsterror» getroffen.

