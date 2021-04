Köln: «Sobald wie möglich» in sozialen Brennpunkten impfen

Köln (dpa/lnw) - Die Stadt Köln will sobald wie möglich mit der bevorzugten Impfung von Menschen in Stadtteilen mit hoher Inzidenz beginnen. «Ich habe die ganz große und begründete Hoffnung, dass es bald losgehen kann», sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag. Sobald die Stadt ausreichend Impfstoff bekomme, sei es soweit - möglicherweise schon kommenden Montag. Sie wisse, dass manche Bürger sich dadurch benachteiligt fühlten. «Aber es handelt sich um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, die uns allen nutzt.»