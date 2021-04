Haus der Geschichte: Harald Biermann wird neuer Präsident

Bonn (dpa) - Harald Biermann wird mit Beginn des nächsten Jahres neuer Präsident im Haus der Geschichte in Bonn. Der derzeitige Präsident Hans Walter Hütter geht dann in den Ruhestand. Biermann war bisher Vertreter des Präsidenten und Direktor Kommunikation. Er sei am Freitag einstimmig vom Kuratorium der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland berufen worden, teilte das Haus mit.

Von dpa