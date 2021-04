Baby steckt allein im Aufzug fest

Oberhausen (dpa) - Ein acht Monate altes Baby hat am Freitag in Oberhausen allein in einem Aufzug festgesteckt. Die Lift-Tür war zugefallen, als seine Großmutter noch draußen stand, und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Großmutter wählte daraufhin den Notruf. Die Feuerwehr rückte an, um das weinende Baby zu befreien. Die Brandschützer entfernten kurzerhand die Sicherheitsverglasung der Fahrschachttür und übergaben das Baby wohlauf seinen herbeigerufenen Eltern. Insgesamt sei das Baby etwa 20 Minuten im Aufzug gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Oberhausen.

Von dpa