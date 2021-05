Jugendliche stürzen Steilhang hinunter: Schwer verletzt

Hattingen (dpa/lnw) - Zwei Jugendliche sind in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) einen Steilhang hinuntergestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die beiden Heranwachsenden am Freitagabend in einem Waldstück zwischen Welper und Blankenstein unterwegs, als sie an einem Steilhang mehrere Meter in die Tiefe stürzten und in unmittelbarer Nähe zu einer Bahntrasse liegen blieben. Die Strecke wurde für den Bahnverkehr gesperrt. Aufgrund der nur schwer zugänglichen Einsatzstelle entschieden die Rettungskräfte in Abstimmung mit dem Personal eines Güterzuges, die Schwerverletzten in einem Waggon zum nächsten Bahnhof zu transportieren. Die Jugendlichen wurden von dort aus mit zwei Rettungswagen in Spezialkliniken gebracht.

Von dpa