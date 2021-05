Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in NRW weiter leicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter spürbar. In den vergangenen sieben Tagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag bei 159,6. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 166,8. Damit sank die Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche angibt, in Nordrhein-Westfalen den fünften Tag in Folge. Der bisherige Höchststand wurde am Montag mit 186,8 erreicht. Besonders hoch war die Zahl der Neuansteckungen in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen. 42 weitere an Covid-19 erkrankte Menschen starben laut RKI.

Von dpa