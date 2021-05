Gänge verwechselt: Autofahrerin rammt Radfahrer

Schwelm (dpa/lnw) - Im Rückwärtsgang hat eine 52 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen einen hinter ihr wartenden Radfahrer gerammt und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag an einer Kreuzung in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis), an der die Frau abbiegen wollte und beim Anfahren Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt hatte, so die Polizei. Bei dem ruckartigen Manöver prallte das Auto auch noch gegen einen weiteren wartenden Wagen, in dem der Fahrer ebenfalls Verletzungen erlitt, wie es hieß.

Von dpa