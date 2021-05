Mino Raiola: Zu Real oder Barça kann man schwer nein sagen

Auf die Frage, ob Haaland einen Wunsch geäußert habe, sagte Raiola: «Nein, weil mich gar nicht interessiert, was er heute sagt. Er muss mir was sagen, wenn in meinem Kopf alles klar ist und ich ihm Alternativen anbieten kann.» Es gebe viele Vereine, die an einer Verpflichtung des 20 Jahre alten Norwegers interessiert seien. «Alle Großen wollen ihn.» Zu den ganz großen Clubs gehörten unter anderem Paris Saint-Germain, Manchester City und Juventus Turin. Bei einem eventuellen Wechsel sei das finanzielle Angebot aber nicht das Wichtigste. «Es muss auch ein bedeutendes Projekt vorhanden sein.»

