Laschet lobt bevorzugte Impfungen in Kölner Problemvierteln

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterstützt die in Köln geplanten bevorzugten Corona-Impfungen von Menschen in sozialen Brennpunkten. «Inzidenzzahlen sind höher, wo Menschen eng beieinander wohnen», sagte Laschet am Samstag in Düsseldorf. In Köln gebe es Stadtteile, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei 500 oder 600 liege - also um ein Vielfaches höher als im Landesschnitt.

Von dpa