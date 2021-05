Angriff auf Ex-Schwager: Tatverdächtiger in U-Haft

Minden (dpa) - Im Fall eines Angriffs mit einer Stichwaffe im ostwestfälischen Minden auf einen 30-Jährigen ist der Tatverdächtige am Samstag in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Es handele sich um den 33 Jahre alten Ex-Schwager des Opfers. Das Opfer stammt aus Nußloch in Baden-Württemberg und wurde bei dem Angriff verletzt - Lebensgefahr besteht nach den Angaben aber nicht. Eine Mordkommission ermittelt nach dem versuchten Tötungsdelikt.

Von dpa