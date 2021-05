Kehl glaubt an Verbleib von Haaland und Terzic beim BVB

Dortmund (dpa) - Sebastian Kehl glaubt trotz der jüngsten Äußerungen von Berater Mino Raiola an einen Verbleib von Erling Haaland in Dortmund. «Ich gehe davon aus, dass Erling Haaland in der neuen Saison bei Borussia Dortmund spielt», sagte der Lizenzspielerchef des Fußball-Bundesligisten am Sonntag im Sport1-«Doppelpass». Der langjährige BVB-Kapitän sieht keinen Grund, an der bisherigen Absprache zu zweifeln: «Erling ist total bei der Sache. Ich erlebe ihn jeden Tag und kann sagen, dass er sich komplett mit dem Verein identifiziert.»

Von dpa