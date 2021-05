Ex-Sprinter Blume: Stammzellenspender für Tochter gefunden

Steinhagen (dpa) - Für die an Blutkrebs erkrankte fünfjährige Tochter Feelia des früheren deutschen Top-Sprinters Marc Blume ist ein Stammzellenspender gefunden worden. «Die Tränen fließen vor Erleichterung, man möchte die ganze Welt umarmen», schrieb der frühere Hallen-Europameister aus Wattenscheid am Samstag auf Facebook und Instagram. «Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist getan, auch wenn jetzt noch sehr schwere Monate auf uns zukommen und die Chemotherapie sowie die anschließende Transplantation uns noch bevorstehen.»

Von dpa